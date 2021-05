La tragica scomparsa di Joshua: la moglie cerca il pirata della strada

"Chi ha visto qualcosa parli", scrive. L'incidente è avvenuto mercoledì scorso alle 13 in via Passo Gravina a Catania.

CATANIA – Una telefonata, mercoledì pomeriggio, le ha cambiato la vita. Joshua se ne è andato. Non c’è più. E lei non sa perché. Sa solo che suo marito è stato vittima di un incidente. Travolto e lasciato sul selciato. Il cuore del giovane ha smesso di battere ancor prima di arrivare al Pronto Soccorso del Policlinico di Catania. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Il suo ultimo respiro lo ha fatto in via Passo Gravina, teatro di un incidente stradale pieno di buchi nero. Ora Veronica però vuole giustizia. Soprattuto per la piccola Beatrice, che da giorni chiede dove è il suo papà. Veronica cerca occhi che hanno visto, orecchie che hanno sentito e sopratutto una voce pronta a raccontare cosa è accaduto.

È il grido disperato di una moglie. L’urlo di una madre. Un appello che grazie ai social è diventato forte. E forse potrà portare a scoprire chi è il pirata della strada che mercoledì pomeriggio ha deciso di scappare. Invece di fermarsi.

“Mercoledì 26 in quella maledetta via passo Gravina buttandoti a terra e scappando via ti hanno strappato alla tua famiglia e ti hanno rubato il futuro. È stato ucciso – scrive Veronica – un ragazzo puro dolce e buono come non ne esistono al mondo. Un ragazzo che viveva per la sua famiglia e soprattutto per sua figlia Beatrice che lo chiama e lo cerca ma non avrà più indietro il suo papà. Che crescerà senza nemmeno ricordarsene perché a due anni è troppo piccola e non si può sopportare tutto questo”.

“Io voglio giustizia per Joshua e la piccola Beatrice perché – si legge nell’appello di Veronica – non si può morire andando al lavoro, non si può morire uccisi da un pirata della strada che scappa via spezzando una giovane vita piena di sogni e amore”.

La giovane fornire elementi importanti sull’incidente: “Era l’orario di pranzo e via passo Gravina era piena di macchine e gente, qualcuno deve aver visto qualcosa che può aiutare a risalire a chi lo ha strappato alla vita. Io non avrò pace fino a quando si saprà la verità. Joshua desiderava solo mantenere onestamente la propria famiglia e si ritrova ucciso da non si sa chi. Se non si scoprirá chi l’ha ucciso – conclude – lui morirà per la seconda volta e sarà vittima non solo di quello schifoso che lo ha buttato in aria ma anche di chi ha visto e non ha parlato!”



Veronica ha anche scelto un hashtag per poter arrivare prima ad avere informazioni utili.

#joshuaviveneinostricuori

#giustiziaperjoshua

L’ultimo saluto al giovane papà sarà domani nella chiesa Padre Pio di San Giorgio. La speranza è che possa esserci già una testimonianza utile a dare a Veronica e Beatrice “la giustizia” che cercano. E pretendono per Joshua.