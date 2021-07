Focolaio tra non vaccinati: contagiati giovani DATI

Un focolaio scoppiato la settimana scorsa, pare, per colpa di una festa. I particolari.

(TRAPANI) – Focolaio tra non vaccinati a Pantelleria. La causa del contagio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe da addebitare a una festa tra giovani non vaccinati.

Si è allargato, passando da quattro a quattordici, il numero dei casi positivi a Pantelleria. Per lo piu’ sono giovani, 11 infatti sono under 22 e di questi 6 sono minorenni.

Tutto è iniziato la scorsa settimana, per colpa di una festa. Quattro erano risultati subito positivi e quaranta giovani erano stati messi in isolamento volontario. Tutti i colpiti dal virus non erano vaccinati.

Sono dati ufficiali che ha reso noti il sindaco Vincenzo Campo durante una diretta su Facebook. Alle numerose domande degli ascoltatori, il sindaco ha risposto che “la situazione e’ certamente allarmante ed e’ dovuta al mancato rispetto di alcune precauzioni in luoghi dove si organizzano feste, che potrebbe portare all’istituzione di una zona rossa che significherebbe un danno rilevante. Dei 14 positivi, 6 sono gia’ confermati dal tampone molecolare e 8 sono risultati positivi al tampone rapido”.