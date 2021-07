Gelato, pizza e divertimento

A Palermo torna il «Gelato & Pizza Village». È la seconda edizione dopo il successo del 2019 e la rinuncia forzata del 2020, causa pandemia. Adesso si riparte in un luogo suggestivo come il Parco di Villa Tasca, con un fitto calendario di cinque giornate di iniziative e scorpacciate, da mercoledì 21 a domenica 25 luglio. L’organizzazione è della 3F Solution, la stessa azienda che a Palermo ha già creato «Expo Cook», diventata negli anni un punto di riferimento tra le fiere enogastronomiche d’Italia. La manifestazione è realizzata con il patrocinio della Confcommercio e della Fipe (Federazione pubblici esercizi).

L’idea del Village è offrire ai siciliani e ai turisti un’occasione di stare insieme, in famiglia o con gli amici, per più ore. Ogni giorno il parco resterà aperto dalle 17 alle 24 e fornirà opportunità di svago senza soluzione di continuità. Dai numeri d’attrazione per i bambini agli sketch dei comici più apprezzati dal pubblico, dai concerti alla danza, saranno numerosi gli spettacoli a supporto alle degustazioni di pizza e gelato, due eccellenze della cucina siciliana.

Nella prima parte di ogni serata ci sarà spazio per il divertimento dei più piccoli (ma anche dei grandi naturalmente) con la giocoleria di Monsieur Barnaba, le bolle di sapone di Agata Leale, la magia di Salvo Lo Gerfo e l’equilibrismo di Jonathan Marquis. Venerdì sera è il momento della danza acrobatica con show circensi di grande attrazione grazie al Red One Duo (danza aerea) e a Brida Luna (danza col fuoco). Molti i comici che si occuperanno di allietare le serate nell’arco della rassegna. Stefano Piazza con la sua band sarà il mattatore del giorno dell’inaugurazione, mentre Sasà Salvaggio si esibirà domenica 25, a chiusura della kermesse. E ancora Ivan Fiore, presente dall’inizio alla fine, oppure l’inossidabile duo Toti & Totino, in cartellone giovedì. Massimo Minutella porrà l’ultimo sigillo alla festa con la sua Lab Orchestra, mentre Discoring ’80 sarà una delle attrazioni del giovedì, soprattutto per i nostalgici.

I concerti sono tutti di prim’ordine. Particolarmente atteso quello degli Shakalab (sabato sera), band siciliana che si è ritagliata uno spazio di rilievo nel panorama reggae nazionale e che a Palermo presenterà i pezzi dell’ultimo album, «Dieci», uscito da nemmeno un mese a coronamento dei primi dieci anni di carriera. Il disco è stato realizzato con l’ausilio di collaborazioni prestigiose (Inoki, Sud Sound System, Ensi, Shablo, Leslie, Vacca, L’Elfo, Attila, General Levy e Dub Fx, Apres la Classe, Forelock, Lion D, Kiave, Gioman, Extrapolo e Raphael) e tra l’altro è disponibile anche su vinile.

Album in fase di registrazione invece per l’Urban J Quintet, che assieme alla cantante Alexandra Manduca salirà sul palco di Villa Tasca domenica alle 19. Si intitola «Release» l’opera prima del Quintet del dj e produttore Mario Caminita, uscirà a settembre. È un progetto musicale originale che si bilancia tra strumenti tradizionali ed elettronica. Un melting pot di atmosfere che spaziano liberamente tra soul jazz, contemporary r’n’b, nu soul, sempre con una connotazione ben distinta e riconoscibile, in parte ispirata ad un suono acid jazz tipico degli anni ’80/90.

Il gruppo dei Taligalè è un omaggio alla legalità, a partire dal nome, che inverte le sillabe proprio di quella parola. Lunedì 19 luglio, nel giorno del ventinovesimo anniversario della strage di via D’Amelio, i Taligalè pubblicheranno un singolo dedicato alle vittime della mafia dal titolo emblematico, «Le idee rimangono». Il concerto di mercoledì 21 al Village, replicato poi sabato 24, sarà il momento ideale per presentare il brano al pubblico palermitano.

Sarà una scarica di pura energia invece il concerto di Colpa del Blasco, band tributo Vasco Rossi. Tutti i maggiori successi del rocker di Zocca fanno parte del repertorio del gruppo capitanato da Ciccio «Rock» Petralla che sul palco sa come trascinare gli ascoltatori.

Per i visitatori, pertanto, saranno diverse le occasioni per trascorrere serenamente tanto tempo al parco, senza dimenticare il momento più importante, quello del gusto. Pizza e gelato, quindi. Il ticket d’ingresso, con soli 10 euro, offre, oltre agli spettacoli, quattro degustazioni (due di pizza e due di gelato) da sfruttare quando si ha voglia, anche in momenti diversi dalla serata. L’offerta è quella delle migliori pizzerie e gelaterie della città e la scelta del consumatore è libera, potrà degustare ciò che preferisce. I ticket possono essere acquistati all’ingresso del Village oppure sul sito www.exposicilyfood.com. L’organizzazione garantirà il mantenimento delle distanze di sicurezza, ai sensi delle norme anti-Covid.

C’è un’altra iniziativa legata proprio alla lotta al Coronavirus. Per gli «eroi» del settore medico-sanitario (medici, infermieri, operatori Oss e Osa, operatori del 118) l’ingresso al «Gelato & Pizza Village 2021» sarà gratuito. Verrà inoltre omaggiato un ticket degustazione.

Un piccolo gesto per ringraziarli del difficile lavoro svolto per la comunità.

Maestri pizzaioli e maestri gelatieri avranno infine la possibilità di sfidarsi in due simpatici contest. Mercoledì 21 luglio, proprio nel giorno dell’inaugurazione, si svolgerà la seconda edizione del concorso per pizzaioli professionisti «Mediterranean Pizza Award». Sabato invece tocca al gelato, con la seconda edizione del concorso «Palermo Capitale del Gelato d’Autore». Un modo per dare risalto alla competenza e all’estro dei professionisti palermitani che hanno fatto di questi due prodotti così apprezzati a tavola un fiore all’occhiello della gastronomia cittadina.

NOTA: La presentazione del «Gelato & Pizza Village», martedì 20 luglio alle 17.30, in programma sempre al Parco di Villa Tasca, sarà l’occasione per guardare al momento della ripartenza per il settore della ristorazione. Alla conferenza stampa, oltre agli organizzatori e agli artisti, parteciperanno infatti anche i vertici di Confcommercio e Fipe, nonché i rappresentanti della Regione e del Comune di Palermo.