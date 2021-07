Palermo Ladies Open, oggi al via le semifinali

PALERMO – Il programma delle semifinali avrà inizio alle ore 17 con il match tra la francese Dodin (testa di serie n. 6) ed Elena Gabriela Ruse. La romena ha conquistato contro l’azzurra, Lucia Bronzetti, la dodicesima vittoria consecutiva nel circuito. “Sono veramente felice di essere in semifinale, significa molto per me – ha detto la Ruse – Bronzetti ha giocato in modo incredibile, me l’aspettavo. Sono, davvero, stanca. Ho bisogno di recuperare le energie per il prossimo match e tenterò di fare il massimo. Mi sento bene. Ho passato tanti mesi duri con infortuni e problemi, ma sono molto felice di essere tornata in campo, al 100% in forma, e questa è la cosa più importante, ecco perché sono così felice”. Sulla vittoria finale, infine, Ruse frena: “È lontana. Sono in semifinale e non ci voglio pensare. Quello che è successo ad Amburgo è incredibile. Palermo è un altro torneo, sarà dura per me perché ho giocato tante partite e sono stanca. Sono felice di essere qui, Palermo mi piace tanto”.

Nell’altra semifinale, si troveranno di fronte Collins e Zhang in un match che promette spettacolo. A seguire, la semifinale del doppio con ancora la Zhang in campo (in coppia con la giapponese Hozumi) contro le russe Dzalamidze-Rakhimova. La coppia asiatica ha avuto la meglio nei quarti di finale sulle italiane Paoletti-Pigato per 4-6 6-2 10-7.

CENTRE COURT starts at 05:00 PM

[Q] E. Ruse (ROU) vs [6] O. Dodin (FRA)

[1] D. Collins (USA) vs [WC] [4] S. Zhang (CHN)

After suitable rest [1] E. Hozumi (JPN) / S. Zhang (CHN) vs N. Dzalamidze (RUS) / K. Rakhimova (RUS)