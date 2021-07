Mafia, intercettazioni e verbali: “Non paghi? Do fuoco a casa”

PALERMO – Uno spacciatore in mezzo alla strada, che incontra tossico dipendenti e altri ragazzacci poco raccomandabili, è una carta moschicida per la polizia. E se sei un boss di Cosa Nostra che deve fare affari a Palermo, in quello stesso quartiere, non ti puoi permettere cani sciolti. Chi spaccia deve pagare una tassa, altrimenti faccia pure i bagagli, o rischia che gli diano “fuoco alla casa con lui dentro”. A ipotizzare modi spicci, in una conversazione con il boss Giuseppe Greco – il presunto capo del mandamento di Ciaculli, nipote di don Michele Greco detto “Il Papa”, sottoposto a fermo nell’operazione congiunta della polizia e dei carabinieri di Palermo – è uno dei personaggi a lui vicini, Ignazio Ingrassia, soprannominato “boia cane”. Il dialogo è del luglio 2020 e riguarda un piccolo spacciatore, persona offesa nell’indagine e di cui per questa ragione non si riporta il nome. Lui, il giovane pusher, in quel momento se ne stava in vacanza a Lampedusa.

Ingrassia a Greco: “La cosa che gli dirò è: senti a me fratello, o vieni e ci dai, o prenditi la casa, venditela e vattene”

Greco e Ingrassia si incontrano a luglio 2020 e affrontano vari temi relativi al sostentamento dei detenuti, da ricavare attraverso i proventi di varie attività illegali in corso. Parlando dello spacciatore, afferma Ingrassia:

“…la cosa che gli dirò “senti a me fratello” perché lui mi conosce ed io conosco il padre che è morto, comunque, il suocero, dico lui può andare da suo suocero, “tu sei a Ciaculli e tu fai questo lavoro, devi garantire ai nostri carcerati, ti offendi che tu ogni mese vieni da noi altri e ci dai (frase inc..) se (lui) dice, ma io non…non ti seccare fratello, prenditi la casa e venditela e vattene e vattene!”… …”perché ti do fuoco, ti do io fuoco, ti do io fuoco alla casa con te dentro, là dentro, vattene, che tu non vuoi venire all’accordo con noi?!… tu vuoi fare i porci comodi tuoi nella casa degli altri no!”.

A quel punto Greco avrebbe fatto presente di volerci essere pure, per spiegare allo spacciatore che per il passato si sarebbe dovuto mettere “a posto” pagando una somma una tantum, “una cifra x”, visto che non aveva mai versato niente a Cosa Nostra, ma che da quel momento in poi avrebbe dovuto corrispondere una tassa fissa “per i carcerati”.

“…. ci andiamo tutti e due e ci andiamo a parlare con questo…Perché con questa persona noi abbiamo la possibilità di creare un po’ di liquidità. …(si sovrappongono le voci, ndr) perché io aspetto…ascoltami un minuto… che cosa gli voglio dire io a lui?… “tu ti sei fatto i tuoi porci comodi?! bene! per il passato tu prendi una cifra ics e ce la fai avere, per quanto riguarda il futuro, tu continua a fare quello che vuoi fare, però tu sappi che al mese devi mettere da parte una cifra……… per i carcerati “devi mettere da parte una cifra per i carcerati!”…anche perché (poi) qua non lo sa che…a Ciaculli si vede tutto il mondo …eh eh eh e gli sbirri (forze dell’ordine, ndr)…e gli sbirri…e gli sbirri sanno che se c’è qualche cosa…ci siamo infilati.tutti …E noi altri dovremmo “cacare la panella” (pagare le pene, ndr) per qualcosa che nemmeno sappiamo di che cosa si stratta, non mi sta bene, “quindi tu cortesemente, tu sei una persona intelligente, sei una persona con gli occhi belli, belli aperti…” .

Nel corso delle indagini è stato documentato un incontro tra Greco e il giovane spacciatore. Non è noto esattamente cosa si siano detti, sta di fatto che gli inquirenti – anche alla luce di una breve conversazione finale intercettata in cui lo spacciatore promette di occuparsi della questione – sostengono che il clan avrebbe ottenuto una promessa di pagamento.