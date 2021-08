Acqua cristallina e servizi eccellenti, bandiera blu al mare di Pozzallo

POZZALLO (Ragusa) – Un mare eccellente, spiagge grandi e curate, depurazione delle acque reflue e fognarie efficienti, aree pedonali, raccolta differenziata. La Foundation for Environmental Education promuove per la 18esima volta Pozzallo, assegnando la Bandiera Blu alle spiagge Pietre Nere e Raganzino. Un riconoscimento dato a 49 nazioni europee ed extra europee. In Sicilia, per la 35esima edizione ci sono due comuni in più: Roccalumera (Messina) e Modica (Ragusa). Salgono così a dieci le località in cui sventola la bandiera blu sulle loro spiagge: Alì Terme, Santa Teresa di Riva, Lipari, Tusa (nel messinese); Menfi (Agrigento) e Ispica e Pozzallo in provincia di Ragusa. In provincia di Ragusa, Pozzallo è la prima località ad avere ricevuto già nel 2000 l’eco-label. “Ci siamo adoperati per mantenerla – afferma il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – perché è un ottimo strumento di pubblicità, un marchio di qualità ambientale conosciuto in tutto il mondo. Importante è la rilevanza che riveste la Bandiera Blu per l’attrazione turistica, perché garantisce a chi sceglie una delle località insignite la garanzia di mare pulito, di pulizia delle spiagge e di tanti altri servizi di qualità. Si tratta di un risultato che prevede una programmazione che dura un intero anno”. La Bandiera Blu attesta il rispetto dei criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. E la selezione per accedere al programma diventa ogni anno sempre più stringente con l’asticella da superare sempre più alta.