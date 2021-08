Caldo africano, da oggi temperature torride in tutta la Sicilia

PALERMO – A partire dalla giornata di oggi e per tutta la prossima settimana la Sicilia sarà caratterizzata dal caldo africano con temperature torride che arriveranno a superare i 40° nella giornata di oggi in alcune zone dell’Isola e sfioreranno i 46° la prossima settimana. Massima attenzione della protezione civile che ha diramato lo stato di allerta rossa anche per le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Siracusa. Allerta gialla per le altre province dell’Isola.

Le città più calde saranno Catania e Palermo dove la colonnina di mercurio registrerà rispettivamente 40° e 37° nella giornata odierna. Proprio per questo il bollettino della protezione civile consiglia di non uscire di casa ed evitare l’esposizione al sole.

Rischio incendi elevatissimo proprio per le temperature superiori alle medie stagionali che caratterizzeranno tutta la prossima settimana. Per i meteorologi sarà la settimana più calda dell’anno.