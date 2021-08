Scuola Cavallari hub per un giorno, 200 prenotazioni

PALERMO – Da scuola ad hub vaccinale, seppure per un giorno solamente. Questa mattina la Direzione Didattica F.S. Cavallari, l’Asp di Palermo, in collaborazione con l’associazione Amunì, ha organizzato una giornata di vaccinazione rivolta a tutti e per la quale si sono registrate 200 prenotazioni. Era presente anche il vicesindaco Fabio Giambrone che ha espresso apprezzamento.

“Sono molti coloro che ancora esitano di fronte al vaccino anti Covid 19 – ha dichiarato Fabio Giambrone -. Fare il vaccino è una scelta di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri. Non posso che esprimere apprezzamento per chi stamattina ha scelto di fare il vaccino e per iniziative come queste che alimentano l’atteggiamento positivo nei confronti della campagna vaccinale, mediante un confronto costruttivo tra scienza, istituzioni, scuola e cittadinanza. Ringrazio, infine – ha concluso Giambrone – l’associazione Amunì e la dirigente scolastica Margherita Maniscalco che hanno reso possibile questa giornata”.