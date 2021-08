Lega: “Continua lo stato di abbandono di Villa Trabia”

PALERMO – “Lo stato di abbandono di Villa Trabia, da noi già denunciato qualche giorno fa (CLICCA QUI PER LEGGERE), prosegue inesorabile” A dichiaralo sono il capogruppo della Lega Igor Gelarda e la responsabile dei giovani Elisabetta Luparello.

“È dell’altro ieri il crollo di una grosso pezzo di tronco, di un ficus, che si trova all’ingresso di via Salinas. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco l’albero è stato transennato e l’ingresso di via Salinas chiuso. D’altra parte la pompa sommersa guasta non è stata ancora sostituita, e piante e alberi continuano ad essere senza acqua. Mentre le potature ordinarie e straordinarie non vengono fatte da anni dentro il parco, che ricordiamo essere di 9 ettari, il piu grande di Palermo. L’assessore al verde, Sergio Marino, ha risposto al nostro comunicato di qualche giorno fa dicendo che la villa non è in stato di abbandono. Cosa deve ancora accadere perché lui se ne renda conto?” concludono Gelarda e Luparello