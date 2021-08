Spazio Incolto ai Cantieri Culturali “A disposizione degli operatori”

PALERMO – Il Comune di Palermo ha pubblicato l’avviso per la selezione di soggetti interessati all’utilizzo temporaneo di Spazio Incolto presso i Cantieri Culturali alla Zisa.

“Dall’11 settembre al 10 novembre gli operatori culturali potranno arricchire con propri eventi, che possono prevedere anche lo sbigliettamento, un cartellone cittadino già entusiasmante“. Lo ha detto Mario Zito, assessore alle CulturE.

Visto il periodo di pandemia questo “spazio – ha aggiunto l’assessore – risponde ai requisiti previsti ad un necessario contingentamento del pubblico in quanto spazio recintato e autonomo all’interno dei Cantieri. Si tratta a tutti gli effetti di un intervento di valorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale di una porzione del patrimonio cittadino all’interno di uno dei siti culturali più attivi in città, dedicato alla ‘contemporaneità’ e al dialogo interculturale. La sfida dell’Assessorato alle CulturE e degli operatori culturali che vi intenderanno aderire e’ di trasformare uno spazio da incolto a ‘colto’. Gli interventi di riqualificazione, sotto l’accurata regia degli uffici dell’Assessorato alle CulturE e in sinergia con gli altri Assessorati di riferimento, sono stati resi possibili grazie al positivo riscontro di Coime, Amg e Reset, Soprintendenza ai Beni culturali”.

“L’obiettivo principale dell’assessore – ha concluso Zito – non è quello di attrezzare temporaneamente uno spazio, ma di restituire definitivamente alla Città-comunità un luogo che, al termine della pandemia, possa accogliere 500/600 spettatori e che, grazie a ulteriori idee progettuali che si stanno portando avanti in dialogo continuo con chi ‘vive’ i cantieri, possa diventare un chiaro punto di riferimento per una programmazione culturale annuale e non esclusivamente estiva. Il percorso è ormai avviato ed è inarrestabile”.