PALERMO – Nuovo record di casi Covid in un giorno per la Sicilia: tra ieri e oggi nell’isola i nuovi positivi scoperti sono stati 1.739 su un totale di 20.812 tamponi processati. Il dato è contenuto nel report giornaliero del ministero della Salute e della Protezione civile nazionale. Numeri che consolidano il triste primato della Sicilia rispetto alel altre regioni italiane. Per quanto riguarda la crescita dei contagi, l’Isola è seguita dal Veneto che in 24 ore ha contato 744 nuovi casi su 39.496 tamponi. Aumentano sensibilmente i ricoverati in regime ordinario, stabili le terapie intensive dove si registra soltanto un ricovero in più rispetto a venerdì.

Incidenza all’8,4%

L’incidenza scende leggermente attestandosi all’8,4% (ieri era al 8,6%). L’isola registra altre 12 vittime (tutte dei giorni scorsi ma comunicate oggi) portando il totale a 6.213. Gli attuali positivi sono 22.629 con un aumento di altri 1.364 casi. I guariti sono 363. La Regione Siciliana comunica che i decessi riportati oggi sono relativi al 20 agosto (2), al 19 agosto (5) al 18 agosto (3) al 16 (1) e al 13 (1). Sul fronte ospedaliero sono adesso 751 i ricoverati, 5 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 84 i ricoverati uno in più di ieri. Sul contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 334, Catania 233, Messina 487, Siracusa 185, Ragusa 126, Trapani 95, Caltanissetta 105, Agrigento 93, Enna 81.

I dati nazionali

Il dato relativo a tutta l’Italia dice che sono 7.470 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 7.224. Sono 45 invece le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto alle 49 di ieri. Sono 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.733, rispetto a ieri sono 41 in più.