Inaugurato un punto vaccinale all’Istituto Dolci

PALERMO – Allestito un centro vaccinale presso i magazzini dell’istituto Danilo Dolci di Brancaccio, che cercherà di vaccinare più persone possibili. con la speranza di sconfiggere il Covid il prima possibile e che si possa tornare alla didattica in presenza. All’inaugurazione era presente il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

“La Città Metropolitana, raccogliendo l’impegno e la richiesta del Preside dell’Istituto Danilo Dolci, Matteo Croce, ha chiesto all’Agenzia per i beni confiscati di poter avere l’assegnazione dei magazzini Brancaccio che sono stati consegnati alla scuola proprio nella giornata di ieri. Magazzini che sono straordinariamente importanti per una serie di attività di una scuola che è uno degli Istituti più grandi della nostra città e che serve soprattutto molti studenti dell’area metropolitana e che al tempo stesso è una struttura che è disponibile a mettere a disposizione del territorio oltre che degli studenti questi due magazzini che sono stati concessi – ha dichiarato il sindaco Orlando -.”

“Continuando in questo impegno del Preside Croce, che è puntuale ma anche sociale – ha continuato il Sindaco – questa mattina si è allestito un centro di vaccinazioni con straordinario successo. Centinaia di cittadini che, probabilmente, non sarebbero mai andati alla Fiera del Mediterraneo che è alla parte opposta della città, hanno avuto l’opportunità di recarsi qua per vaccinarsi. Ancora una volta è l’occasione per dire a tutti vaccinatevi!”.

LEGGI ANCHE: Covid, boom di contagi: video appello di Orlando: “Vaccinatevi”

Nella giornata di ieri, alla presenza del Prefetto Giuseppe Forlani, del Gen. dei C.C. Arturo Guarino, del delegato ANBSC Andrea Passannanti, del legale rappresentante della Sea Beach Immobiliare in confisca, dell’Ing. Pietro Caruso e l’Arch. Guggino della Città Metropolitana di Palermo e del Dirigente Scolastico, Matteo Croce, in esecuzione al Decreto 06 Agosto 2021 dell’Agenzia Nazionale per i beni Sequestrati alla Criminalità Organizzata, si è proceduto alla consegna da parte dell’ANBSC dei magazzini di Via Carta 1-3, adiacenti il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Danilo Dolce”, alla Città Metropolitana di Palermo che a sua volta li ha consegnati al Dirigente Scolastico Matteo Croce