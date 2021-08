A Bagheria si differenzia sempre di più, superato il 60%

BAGHERIA (PA) – Sempre più alta (e mantenendo il trend) la percentuale di raccolta differenziata a Bagheria. A maggio 2021 la quota di RD è pari a 68,52%, con una media del 65%, a Luglio si sale al 69%. Si tratta dei dati comunicati da Vito Matranga presidente di AMB, la società che si occupa della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti in città.

Mantenere percentuali alte e superarle permetterà al Comune di Bagheria di poter ricevere, il prossimo anno, una premialità da parte della Regione. Nello specifico questi sono alcuni dei dati più significativi della raccolta per tipologia di rifiuto differenziato espressi in tonnellate: vetro 204.000 carta e cartone 138.860, Imballaggi in carta e cartone 110.360 ingombranti 35.280 umido 522.740,legno 53.640, imballaggi in plastica 127.970, plastica dura 26.600, rifiuti biodegradabili 29.650, indumenti usati 2.700, oli esausti 530.

Per quanto attiene alla raccolta eseguita presso attività commerciali, questi i dati: imballaggi in vetro 3.640, legno 2.760, ingombranti 4.760, imballaggi in materiali compositi 520, apparecchiature fuori uso 1.760, imballaggi in plastica 3.290, imballaggi in carta e cartone 7.060, imballaggi misti 10.170, carta e cartone 3.610, plastica 600.

La percentuale dei rifiuti non ulteriormente differenziabili è pari a 584.000

TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI 1.297.480

TOTALE RIFIUTI RACCOLTI 1.881.480

PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 69%

L’amministrazione comunale, il sindaco Filippo M. Tripoli e l’assessore all’Igiene urbana Giuseppe Tripoli ringraziano i cittadini che continuano a differenziare ed invita chi ancora ha qualche difficoltà nel comprendere come effettuare una corretta raccolta differenzia a scaricare l’app Junker un valido aiuto per indentificare la tipologia di rifiuto, individuare quali sono i CCR e gli ecopunti ed essere informati sulle novità che riguardano la raccolta differenziata a Bagheria.

Nei prossimi giorni visti i risultati positivi ci saranno novità che verranno comunicate come il nuovo ecopunto di piazza Indipendenza ed uno specifico sistema di pesatura del rifiuti che assegnerà delle premialità. L’AMB e l’amministrazione comunale ricordano che i rifiuti (nessuna tipologia) non vanno conferiti in sacchetti neri, che non verranno più ricevuti dalle discariche. L’amministrazione comunale è ora al lavoro suoi prossimi obiettivi che sono quelli di aumentare lo spazzamento e stabilizzare la pulizia sulla città grazie all’instancabile lavoro dei dipendenti AMB.