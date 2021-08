Damiano dei Maneskin si vaccina e i no vax commentano

ROMA – Damiano dei Maneskin si è vaccinato contro il Covid nella sua Roma. Qualche giorno fa il giovane si è sottoposto alla seconda dose del vaccino e poi si è recato allo Stadio Olimpico per seguire una partita della Roma, di cui è tifosissimo.

A pubblicare la foto della vaccinazione è stata un’infermiera dell’Istituto Spallanzani di Roma, con la didascalia: “Vacciniamo Damiano”. Tanti i commenti dei fan che si sono congratulati ed hanno chiesto informazioni, ma in molti hanno anche commentato in maniera inopportuna, come il caso di un No vax.

Il commento

“Che poraccio… rovinarsi così giovani è un peccato”. Immediata la replica dell’infermiera che poco prima aveva postato la foto sui social: “Vorremmo essere rovinati così in tanti, è gentile ed un artista splendido. Poraccio tu“. Insomma, l’infermiera non le ha mandate a dire. Proprio come il suo idolo che recentemente aveva detto, durante un’intervista, “A un no vax direi ‘ripijate'”.