Scuola, in 25mila chiedono la sospensione del Green Pass

ROMA – Verrà depositata domani mattina alla Camera e al Senato una petizione firmata da oltre 25 mila tra

docenti, personale Ata, genitori e studenti per chiedere al Parlamento di non convertire il decreto sul Green pass nelle

scuole e per “esporre la comune necessità dei docenti e del personale scolastico ed universitario e degli studenti di non sottoporsi al Green pass per accedere nei locali degli istituti scolastici ed universitari”. Lo annuncia il professore ed

avvocato ligure Daniele Granara che ha già presentato a diversi Tar i ricorsi di operatori sanitari contro la sospensione dal lavoro a causa della mancata vaccinazione anti-Covid.

Attualmente, è previsto il possesso del Green pass per poter tornare tra i banchi di scuola già dall’inizio del prossimo anno scolastico.