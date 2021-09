La frenata del Covid in Sicilia, il virus rallenta nell’Isola

PALERMO – Il Covid-19 rallenta in Sicilia. La conferma di una tendenza notata già da alcuni giorni arriva dall’Ufficio Statistica del Comune, che ha reso noti gli esiti della sua consueta analisi settimanale sui dati della pandemia diffusi dal dipartimento nazionale di Protezione civile. “Nella settimana appena conclusa – si legge nella nota – si conferma e rafforza la tendenza al rallentamento della diffusione del Covid-19 in Sicilia, già rilevata la settimana scorsa”.

I numeri del Covid migliorano

In sintesi la Sicilia, che è ancora zona gialla ma che è lontana dal rischio zona arancione, ha visto diminuire i nuovi positivi, i ricoverati, (ordinari e in terapia intensiva) e i nuovi ingressi in terapia intensiva. Dopo nove settimane è tornato a diminuire anche il numero degli attuali positivi.

La frenata dei nuovi positivi

In particolare nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono stati 6.252, il 27,3% in meno rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrata una diminuzione del 7,6%. Diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 6,6% al 4,8%. Al momento sull’Isola si contano 26.190 contagiati, 2.272 in meno rispetto alla rilevazione di sette giorni fa. Per quanto riguarda le persone in isolamento domiciliare, queste sono 25.298, 2.199 in meno rispetto al dato di sette giorni fa

La situazione negli ospedali

Buone notizie anche sul fronte dei ricoveri ospedalieri. Negli ospedali siciliani al momento ci sono 892 pazienti Covid, di cui 106 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 73 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 14 unità). Nella settimana appena conclusa, inoltre, si sono registrati 40 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 42% in meno rispetto ai 69 della settimana precedente). I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,4% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,4%). In crescita, inoltre, il numero dei guariti (255.944 complessivamente): 8.392 in più nel confronto con sette giorni fa. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all’88,7% (87,6% domenica scorsa).

Il dato sui decessi

Ultimo capitolo del report, infine, quello dei decessi dovuti al coronavirus: nell’ultima settimana sono stati 132 (contro le 131 della settimana precedente). A causa di alcuni riconteggi, il numero provvisorio di persone decedute attribuibili alla settimana appena conclusa è però pari a 82. Complessivamente le persone morte sono 6.577 in Sicilia, e il tasso di letalità (deceduti sul totale dei positivi) è pari al 2,3% (come la settimana scorsa).

