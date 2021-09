PALERMO – Buone notizie per la pesca siciliana, settore che ha sofferto particolarmente il lockdown dovuto all’epidemia da coronavirus. Sono in arrivo, infatti, 15 milioni di euro stanziati dal governo regionale attraverso la riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020: domani, venerdì 17 settembre, sarà pubblicata la graduatoria provvisoria dell’avviso dello scorso mese di novembre.

Scilla: “Sostegno della Regione al comparto”

“Ne beneficeranno circa duemila imprese siciliane della pesca e i quasi cinquemila componenti dei loro equipaggi che attendono gli aiuti dalla Regione per far fronte alla crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria”, sottolinea l’assessore dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Toni Scilla. L’avviso fu istituito dall’attuale governo regionale con l’art. 39 della legge del 20 giugno 2019.

Chi avrà diritto agli aiuti



“Si avvia dunque a conclusione – sottolinea Scilla – la fase di acquisizione delle domande di sostegno economico e presto provvederemo all’erogazione degli aiuti a quanti ne hanno fatto richiesta. Il governo Musumeci porta così a compimento un’altra azione volta al sostegno di un settore ritenuto centrale per l’intera economia regionale”. L’aiuto economico è concesso alle imprese di pesca e ai componenti dei relativi equipaggi delle imbarcazioni le cui imprese armatrici abbiano sede nella Regione Siciliana o che risultino iscritte in uno dei compartimenti marittimi siciliani. Tutti gli aventi diritto non presenti negli elenchi consultabili nel sito web del Dipartimento regionale della pesca e dell’acquacoltura potranno presentare istanza entro il 27 settembre 2021.

