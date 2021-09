Trapani, incendi a Scopello: case evacuate, rabbia FOTO

TRAPANI – Notte di incendi a Scopello, poco dopo mezzanotte sono state evacuate, per motivi di sicurezza, alcune abitazioni.

Paura e rabbia

Rabbia nelle parole di Chiara Billitteri, giornalista televisiva, che racconta: “Non possiamo fare nulla se non guardare tutto bruciare: in tutta Scopello, stanotte, puntualissimi, quando i canadair non possono volare più e appena lo scirocco si è alzato forte di nuovo, in tre punti diversi qualcuno ha appiccato il fuoco”.

Non è la prima volta

“Ci siamo abituati qui continua Chiara Billitteri – l’anno scorso ha bruciato tutta la Riserva dello Zingaro, è così ogni anno in tutta la Sicilia. In tutto il mondo direte voi.

Io non lo so come funziona nel resto del mondo. Ma so che quest’isola è abbandonata ad una gestione del Corpo Forestale che funziona a stento, i territori non sono presidiati se non da volontari che fanno le ronde per dissuadere i criminali dall’appiccare il fuoco”.

Parole di rassegnazione

“Non so neanche esattamente da quanti anni sia così – conclude la giornalista – ma io con la paura degli incendi ci sono cresciuta, e di anni ne ho quasi 32. Nessuno è mai riuscito ad intervenire”.