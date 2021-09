Sicilia, 17 ‘No Pass’ col crocifisso contestano Figliuolo FOTO

Hanno esposto uno striscione, ecco cosa è accaduto in piazza Generale Cassino

PALERMO – Diciassette ‘No Pass’ in tutto, con un crocifisso e una lavagna in mano hanno contestato il generale Francesco Paolo Figliuolo. SEGUI LA DIRETTA DI LIVESICILIA

Crocifisso in mano

Uno dei manifestanti imbracciava un crocifisso, si sono radunati in piazza Generale Cassino a Palermo, prima dell’arrivo del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza covid. I manifestanti hanno esposto uno striscione con su scritto “Lotta di popolo contro il green pass”. Il presidio, in piazza generale Cascino, è guardato a vista dalla polizia.