Incidente stradale, auto con 5 giovani finisce in una scarpata: morti in due

Sabato notte da incubo nel Cuneese. Due giovani hanno perso la vita dopo un incidente stradale accaduto lungo la Provinciale 8 della valle Varaita.

Cinque giovani viaggiavano in auto quando sono finiti in una scarpata. Due di loro hanno perso la vita e, secondo le prime informazioni, si tratta di ragazzi poco più che ventenni.

Gli altri tre occupanti sono risultati feriti. Una ragazza è stata trasportata all’ospedale di Savigliano in codice giallo e due ragazzi in gravi condizioni, in codice rosso, ricoverati a Cuneo. Sul posto ambulanze del 118, squadre dei Vigili del fuoco e Forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.



