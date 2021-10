Catania, travolto dalla furia dell’acqua: muore annegato

Un uomo (e non una giovane, come precedentemente scritto) è morto in via Etnea, al confine tra Gravina di Catania e Catania, travolto dal fiume in piena creato dal nubifragio che da ore si abbatte sul capoluogo etneo e in provincia. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe scesa da una vettura e sarebbe stata travolta. SEGUI LA DIRETTA

La vittima

La vittima è un uomo di 53 anni di Pedara, residente a Catania. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe annegato dopo essere sceso dall’auto, forse in seguito a un malore..

La testimonianza

Ecco la ricostruzione di alcuni volontari della Misericordia che hanno partecipato ai soccorsi. “I volontari della Misericordia di Gravina di ritorno da un servizio sono stati chiamati ad intervenire da alcune persone già presenti sul posto – afferma uno di loro. I volontari hanno tirato fuori l’uomo da sotto l’auto e iniziato la rianimazione cardiopolmonare. Hanno allertato il 112. Sul posto si sono portati vigili del fuoco, polizia, carabinieri. È arrivata un’automedica con il medico che ha accertato il decesso e un’ambulanza”.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e personale del 118.

Il sindaco

Il sindaco Giammusso diffonde la terribile notizia sui canali social e invita a non uscire di casa. “Mi è giunta purtroppo notizia, dalla nostra Polizia Municipale, di un incidente accaduto nei pressi di via Etnea che è costato la vita a un uomo – riporta Massimiliano Giammusso. Le dinamiche sono in via di accertamento e sul posto ci sono i nostri Vigili Urbani e i Carabinieri per i rilievi del caso, i vigili del fuoco e il personale del 118. Invito ancora una volta tutta la cittadinanza a evitare spostamenti esterni in questo momento”.

