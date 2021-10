L’alluvione di Catania: il nome della vittima

GRAVINA DI CATANIA (CT) – Aveva solo 53 anni, Paolo Grassidonio. È lui la vittima dell’alluvione di Catania. Il pedarese è stato trascinato dal fiume in piena sotto l’auto e da lì non è più riuscito a rialzarsi. È morto annegato. Passanti hanno cercato di recuperarlo. Anche un volontario della Misericordia è arrivato in soccorso. Ma non c’è stato nulla da fare. Inutili le manovre respiratorie e il massaggio cardiaco. L’impotenza davanti alla devastazione del maltempo. Devastazione che si è trasformata in una tragedia difficile da accettare.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI