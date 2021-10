Alluvione a Catania, auto trascinate: un morto LIVE

CATANIA – Allerta Rossa, nuovi allagamenti in provincia di Catania. Flagellato il comune di Mascali. Improvvisa tempesta tra Catania e Messina. Tutti gli aggiornamenti. PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DA CELLULARE CLICCA QUI

15:52 ALLAGATO L’OSPEDALE GARIBALDI: Il nuovo Garibaldi Nesima è inondato nei piani al livello del terreno.

15:47: EOLIE, ALICUDI ISOLATA Il maltempo e il mare mosso continuano a complicare la vita delle isole Eolie. Stromboli è stata raggiunta dalla nave Laurana della Siremar che ha attraccato con molto difficoltà. Ancora isolata Alicudi.

15:40 SS 192 CHIUSA A CATANIA PER STRARIPAMENTO FIUME SIMETO: Il personale di Anas ha chiuso alla circolazione la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” in prossimità del km 81, a Catania, per lo straripamento del fiume Simeto che ha allagato la sede stradale.

15:30 ALLAGAMENTI A SIGONELLA: Spostamenti in kayak nella base militare, dove un’inondazione ha costretto a evacuare parte degli alloggi.

15:21 ALLAGAMENTI A BELPASSO: La Protezione Civile segnala situazione critica per gli allagamenti di strade e sottopassi. Diverse auto bloccate nei pressi della rotatoria di Etnapolis, allagata un’abitazione in via Pantelleria.

15:15 Frane e smottamenti, la provincia di Messina in ginocchio.

15:13 I VIGILI DEL FUOCO RACCOMANDANO: le persone devono rimanere in casa, chi si trova ai piani bassi cerchi di raggiungere i piani più alti dell’abitazione o degli edifici, dalle scale interne se ce ne sono, senza uscire di casa.

14:59 VIAGRANDE: Allagamenti nei piani cantinati e nelle strade comunali, diverse macchine in panne. Volontari di Protezione Civile sono stati attivati per i soccorsi.

Ore 14.39 UN’ALTRA VITTIMA DEL MALTEMPO. Un uomo (e non una donna come si era appreso in un primo momento, ndr) è morto a Gravina di Catania annegato nel fiume in piena creato dal nubifragio che da ore si abbatte sul capoluogo etneo e in provincia. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe scesa da una vettura invasa dall’acqua e sarebbe stata travolta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e personale del 118.

14.20 Allagata la piazza Duomo (VIDEO)

14.15 Piove dentro il Tribunale (VIDEO)

14.00 Il nubifragio che per ore si e’ abbattuto su Catania ha trasformato le strade della citta’, e in particolare la centralissima via Etnea, in un fiume in piena, e piazza Duomo in un lago. Allagato lo storico mercato della ‘Pescheria’ e invasa anche la fontana da dove emerge per un tratto il fiume sotterraneo Amenano. Ad aggravare la situazione anche l’acqua piovana che si riversa in citta’ dai paesi eteni e arriva copiosa su Catania e un blackout elettrico che interessa il centro storico e che ha interessato anche il Municipio

13.20 La tangenziale allagata

13.10 Scordia, le ricerche: in campo anche i cani della Finanza

La prefettura

13.08 Il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha convocato per le 16,30 di oggi una riunione a Palazzo Minoriti per fare “un punto sulla situazione determinatasi a causa dell’eccezionale ondata di maltempo che sta interessando da domenica scorsa il territorio provinciale e che dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni”. All’incontro, al quale partecipera’ il dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stati invitati i sindaci di Cataniae dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi atmosferici, i vertici delle Forze di polizia, il comandante della capitaneria di porto, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, i dirigenti del distaccamento e della sezione della polstrada, il dirigente della polizia di frontiera, l’esercito, l’Asp, l’Enac, Rfi e l’Enel.

13.00 Frana SP 19 Comune di Savoca Stanotte è avvenuta una frana sulla SP 19 arteria principale per i Comune di Savoca e Comune di Casalvecchio Siculo. E’ stata disposta la chiusura in entrambi i sensi. Informata la Città Metropolitana di Messina che sta provvedendo intervento con mezzi propri per liberare almeno una corsia dal fango e da detriti. si possono raggiungere i comuni con dei percorsi alternativi , ma non possono circolare mezzi pesanti e pullman.

12.44 Galleggiano i rifiuti.

Soccorsi automobilisti

12.36 Famiglie e automobilisti sono stati soccorsi dalla Protezione civile regionale e da associazioni di volontari nel Catanese a causa di un nubifragio che sta colpendo la citta’ e provincia. A Misterbianco, per lo smottamento di fango e detriti da Monte Cardillo, sono state fatte evacuare quattro famiglie. E’ stata liberata l’unica strada di collegamento, ma per precauzione gli abitanti hanno lasciato le case, mentre la zona e’ costantemente monitorata dai volontari della Protezione civile.

A Catania alcune strade si sono state trasformate in torrenti, anche per l’accumulo dell’acqua piovana che si riversa sulla citta’ dai paesi etnei. Le zone maggiormente colpite sono quelle a sud del capoluogo etneo. Allagamenti i registrano al villaggio Santa Maria Goretti, attiguo all’aeroporto, nella zona industriale e nelle zone marinare della Plaia e di Vaccarizzo. Invasa anche la strada statale 114 che collega Catania e Siracusa.

A Mascali, in contrada Fondachello, sono state chiuse alcune strade e alcuni automobilisti sono stati soccorsi. I vigili del fuoco di CATANIA hanno, finora, eseguito 214 interventi movimentando 429 operatori. Nel dettaglio hanno soccorso complessivamente 61 persone, eseguiti 91 interventi per danni da acqua o dissesto statico e 31 per rimozione di alberi o parti pericolanti.

12.32 Acqua nei locali interni, le immagini.

12.25 Intanto a Scordia si continua a lavorare per liberare dall’acqua garage, cantinati e piani bassi. Le immagini sono del nostro volontario Salvo Carnazza di VAB Scordia. Tra i volontari ci sono molti giovanissimi arrivati da diversi luoghi della Sicilia, attivati dal DRPC Sicilia.

12.22 Fondachello, Mascali: strade allagate, le immagini della Protezione civile.

La polemica

12.13 L’intervento della Uil di Catania sugli allagamenti nella zona industriale. “Troppo comodo prendersela con le emergenze climatiche se alla Zona industriale emergono drammaticamente oggi i segni dell’incuria, dell’abbandono, della malapolitica e della malaburocrazia, che ogni giorno e da decenni sono sotto gli occhi di tutti. Come al solito, pagano i lavoratori e le imprese. Paga Catania. E questo e’ inaccettabile”. Cosi’ i segretari di Uil e Uilm, Enza Meli e Giuseppe Caramanna, dopo gli allagamenti nella zona industriale per il maltempo. “Siamo certi – aggiungono – dell’impegno del sindaco Salvo Pogliese, che ha annunciato un significativo incremento di fondi per interventi nella Zona industriale, ma le lavoratrici e i lavoratori chiedono subito fatti concreti. E li chiedono a Stato e Regione, perche’ almeno stavolta un’amministrazione locale non venga lasciata sola e disarmata a gestire il disastro. Alle aziende sollecitiamo invece il ricorso a ogni ammortizzatore sociale, a ogni misura utile di compensazione e buon senso, perche’ non siano penalizzati quanti per colpe non proprie sono impossibilitati a timbrare il cartellino”. “Vogliamo ribadire – dicono Meli e Caramanna – che la lotta al disastro della Zona industriale catanese e’, per noi, la madre di tutte le vertenze. Anzi, considerato che ne parliamo da troppo tempo, la nonna di tutte le vertenze! Non c’e’ ripartenza senza riqualificazione delle aree industriali. Ne va dell’incolumita’ dei lavoratori, ne va della attrattivita’ del territorio che peraltro e’ compromessa pure dai ricorrenti disservizi nelle forniture di energia elettrica, acqua e gas provocati da reti di distribuzione obsolete. Di annunci, Patti e proclami sono lastricate (male) le strade della Zona industriale di Catania. Ora, chiediamo cantieri e realizzazioni”.

12.06 Scordia, continuano le ricerche della donna dispersa

11.55 Allagamenti a Mascali – strada via carrata Fondachello e via dott Amato totalmente allagata. La Protezione Civile sta procedendo alla messa in sicurezza di automobilisti.

11.50 Emergenza, interventi in corso

Sono gia’ quasi 500 gli interventi dei vigili del fuoco in Sicilia e Calabria per fare fronte all’emergenza maltempo. Nel dettaglio: 250 a CATANIA, 140 a Reggio Calabria, 52 a Cosenza e 49 a Vibo Valentia. Attualmente sono oltre 300 i vigili del fuoco al lavoro. A Scordia partecipano anche alle ricerche della donna dispersa da due giorni, trascinata dalla furia dell’acqua, mentre il corpo del marito e’ stato recuperato ieri.

11.45 Notte di emergenza

CATANIA – Una donna è rimasta intrappolata in auto in una delle strade della zona sud della città, che ieri sera è stata sommersa dall’acqua. È uscita dal finestrino ed è stata trasportata in sicurezza con un mezzo di soccorso.

I vigili del fuoco, con il supporto anche del personale della Croce Rossa, hanno lavorato tutta la notte per poter mettere in salvo decine di persone e residenti del Villaggio Santa Maria Goretti, uno dei quartieri più flagellati dal maltempo. Per poter sfuggire alla furia del temporale, si sono arrampicati dove era possibile in attesa di essere recuperati. GUARDA FOTO E VIDEO

Le previsioni

Mentre è ancora in corso una drammatica conta dei danni sulla Sicilia orientale, nell’Isola si prevede un’altra giornata non facile. Altre ventiquattro ore di allerta rossa, con piogge forti e venti che fanno paura, specie dopo il nubifragio che a Scordia, nel catanese, ha già provocato la morte di un uomo, di cui si cerca ancora la moglie, dispersa da due giorni. L’allerta oggi riguarda cinque province: fari puntati e altissima soglia d’attenzione per Catania, Messina, Siracusa, Enna, Ragusa, già nelle scorse ore colpite dal ciclone Mediterraneo che sembra non aver raggiunto ancora l’apice. Quelle che si prevedono, infatti, sono ore critiche, con condizioni meteo in progressivo peggioramento sul versante orentale della Sicilia. GUARDA IL VIDEO: “Allerta rossa, ecco le previsioni”

