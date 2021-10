“Piove” al Palazzo di Giustizia: aule e corridoi allagati VIDEO

Situazione allarmante nel tribunale di piazza Verga e all'ex pretura di via Crispi.

CATANIA – Altro che “La pioggia nel pineto”, a Catania un novello compositore potrà intitolare una sua lirica ispirandosi al maltempo catanese “la pioggia al Tribunale”. Dal Palazzo di Piazza Verga a quello dell’Ex Pretura la storia si ripete. Vere e proprie pozzanghere d’acqua si sono formate al corridoio del palazzo di giustizia. Nell’immobile di via Crispi la situazione è drammatica, l’acqua scende a cascate dal tetto. Inutili i secchi di fortuna. Per andare in udienza serve l’ombrello e gli stivali da pioggia.

Palazzo di Piazza Verga

Aule di via Crispi ex Pretura

I tetti delle aule di via Crispi



