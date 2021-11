Bilanci comunali falsi: interrogato ex comandante dei vigili

PALERMO – È iniziato con Gabriele Marchese, ex comandante della polizia municipale di Palermo, il giro di interrogatori chiesti dagli indagati nell’inchiesta sui falsi nei bilanci comunali. Marchese si è presentato ieri pomeriggio in Procura dove ad attenderlo c’erano il procuratore aggiunto Sergio Demontis e i sostituti Andrea Fusco e Giulia Beux.

Ad accompagnare l’ex comandante c’erano i suoi legali, gli avvocati Ninni e Giuseppe Reina. Marchese ha risposto per 4 ore alle domande. Il capitolo dell’inchiesta che lo riguarda è quello relativo alle somme inserite nel bilancio di previsione e relative alle multe per infrazione del codice della strada.

Secondo la ricostruzione dei finanzieri, la cifra sarebbe stata sovrastimata per milioni di euro in modo da da trovare un punto di equilibrio fittizio fra entrate e uscite. Marchese ha spiegato ogni singola cifra, sostenendo che la differenza reale ammonterebbe a poche decine di migliaia di euro. Nulla di più trapela sull’interrogatorio. I legali, però, mostrano ottimismo, ritenendo che l’indagato “abbia fornito una spiegazione esaustiva e pertanto contiamo in un chiarimento della sua posizione già in questa fase delle indagini preliminari”.



