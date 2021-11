Palermo, esperti di intelligence a confronto: il programma

Convegno su “Sicurezza Interna e Internazionale, l’Intelligence Oggi”: giornata di studi al Camplus a Palermo giovedì 18 Novembre organizzata dall’Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” e dall’Università Telematica “Giustino Fortunato”. Interverranno, tra gli altri, il Presidente onorario della Corte dei Conti Claudio De Rose il Presidente della regione Nello Musumeci.

L’Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” e l’Università Telematica non statale “Giustino Fortunato” di Benevento hanno organizzato per il prossimo giovedì 18 Novembre, a partire dalle 15.30, un convegno – giornata di Studi sul tema: “Sicurezza Interna e Internazionale, l’Intelligence Oggi”, che si terrà a Palermo presso l’Aula Magna del “Camplus Palermo”, in via dei Benedettini, 5.

Il convegno sarà presieduto da Claudio De Rose, Presidente onorario della Corte dei Conti e Vicepresidente dell’Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” ed interverranno, tra gli altri, Giuseppe Acocella, Rettore dell’Università degli Studi Giustino Fortunato di Benevento, Antonio Sabbatella, Presidente dell’Istituto di Studi Europei “Alcide de Gasperi” di Roma, Nello Musumeci Presidente della Regione Siciliana, Monsignor Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale e Vicepresidente Conferenza Episcopale Siciliana, Roberto Lagalla, Assessore regionale alla pubblica istruzione; Marco Zambuto, Assessore regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica, Antonio Balsamo, Presidente del Tribunale Ordinario di Palermo, Orazio Longo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Enna, Francesco Pira, Docente dell’Università degli Studi di Messina e Delegato del Rettore alla Comunicazione, Fabrizio Corona, Docente dell’Università degli Studi “Giustino Fortunato” di Benevento, Concetta Bottino, Docente Università degli Studi “Federico II” di Napoli.

“L’argomento del convegno trattato della sicurezza, delle sue implicazioni interne ed internazionali con risvolti sull’intelligence – spiega Antonio Sabbatella, Presidente dell’Istituto di Studi Europei “Alcide de Gasperi” di Roma, – è particolarmente attuale e coinvolge tutti gli aspetti riguardanti l’ordine pubblico, ma anche la prevenzione di questo nonché, i modi di tutela per il cittadino e la società. La giornata di studi ha una visione anche internazionale perché fondamentalmente una sicurezza che sia efficace coinvolge anche legami internazionali tra le istituzioni che trattano la materia al fine di avere come scopo finale la tutela della pace in tutte le sue forme.

Il Prof. Domenico Tramontana dell’Università telematica “Giustino Fortunato”, che modera il convegno “evidenzia che saranno le relazioni dei vari magistrati ed esperti della materia che puntualizzeranno l’importanza dei singoli settori compresa la parte delle attività sul territorio e quindi locali, non meno importanti del coordinamento nazionale. L’azione di contrasto e l’analisi anche dei crimini più moderni attraverso lo studio del cybercrime porterà a discutere sulle opinioni per le migliori azioni per il contrasto allo stesso. Non da meno l’aspetto penale e la ricerca delle migliori soluzioni procedimentali che possono essere utili sia per la prevenzione che per un iter spedito del processo avrà importanza fondamentale nel dibattito che potrà essere affrontato nella stessa giornata di studi”.

“E’ quindi – conclude Sabbatella – un momento, non solo di riflessione, ma di forte scambio di idee attuali e concrete per comprendere le delicate tematiche ed elaborare prospettive di soluzioni che possano essere auspicate e accettate per cercare di risolvere non solo dai tecnici del settore ma anche dall’opinione pubblica”.

In una pausa della giornata di studi verranno consegnate alla Polizia di Stato tre biciclette elettriche a pedalata assistita, studiate e attrezzate per il servizio di Polizia di prossimità.



