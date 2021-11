Staiano: “Bene l’approvazione dell’Ema dei vaccini per fascia under 12”

“Come principale società scientifica di pediatri siamo molto contenti della raccomandazione dell’Ema all’approvazione del vaccino anti Covid per la fascia 5-11 anni e speriamo arrivi quanto prima anche l’autorizzazione da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco“. A dichiararlo all’ANSA è Annamaria Staiano, presiedente della Società Italiana di Pediatria (SIP), che commenta la decisione dell’Agenzia europea dei medicinali di estendere l’indicazione per il vaccino Pfizer anche ai bambini tra 5 e 11 anni.

“In questo modo – ha continuato Annamaria Staiano – potremo proteggere questa fascia di età, in cui l’incidenza supera ormai quella di tutte le altre fasce della popolazione. E che, insieme ai contagi, vede aumentare anche le forme gravi”.

“Vogliamo rassicuriamo ancora una volta i genitori – aggiunge Staiano – rispetto al fatto che i rischi del vaccino, anche per i bambini, sono veramente bassi, gli eventi collaterali non sono significativi e sono uguali a quelli di altri vaccini. Non c’è incompatibilità nel fare a distanza di poco tempo un richiamo ad esempio per il morbillo-parotite-rosolia e il vaccino a mRna contro il Covid, ma si raccomanda di mantenere un distanza di 2 settimane tra l’uno e l’altro”.



