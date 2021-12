Palermo, in fila per il vaccino: chi sono i no vax ‘pentiti’

Sono qui in tanti alla Fiera, nel giorno dell’Immacolata. Ma appartengono a categorie diverse. Ci sono quelli che accorrono, da responsabili, per la terza dose. Hanno scelto di proteggersi con due somministrazioni. Rimangono coerenti con la giusta impostazione. E fanno il richiamo. Ci sono i ‘ritardatari’, magari perché hanno avuto il Covid o perché la fisionomia delle nuove varianti incute ansia, perché hanno rimuginato a lungo, perché il Super Green Pass ha una grande forza di persuasione, per tanti motivi. Insomma, si vaccinano molti, per fortuna, ma alcuni con un’espressione che sembrerebbe di adirato sconforto. Qualcuno, forse, sbagliando, non avrebbe voluto essere qui dove si trova. Qui, nel luogo in cui comincerà a proteggersi da una bestia feroce chiamata Covid.

Renato Costa

L’identikit del no vax ‘pentito’

E’ possibile abbozzare un ritratto del dubbioso che, finalmente, accondiscende o del no vax che raffiguriamo impropriamente ‘pentito’, per brevità di definizione, che, infine, si lascia inoculare il ‘siero’, perché si è sentito costretto? (lasciando la porta aperta all’idea che ci siano recalcitranti che hanno capito l’errore e si sono davvero pentiti). Il dottore Renato Costa, commissario dell’area metropolitana di Palermo, dotato di un punto di osservazione ravvicinato, spiega: “Il no vax pentito, per usare questa espressione sommaria? Maschio, generalmente, fra trenta e quarant’anni. Molto polemico. Come se cercasse di litigare. Uno che si appreca alle parole, secondo un noto modo di dire. Il nostro atteggiamento non cambia. Noi siamo amici di tutti e siamo al servizio di tutti. Chi viene in Fiera trova accoglienza, disponibilità, cortesia e risposte, indifferentemente”. Una versione confermata dai ragazzi che lavorano nell’hub e che narrano di approcci, talvolta, rabbiosi, stemperati con la terapia del buonumore. (NELLA FOTO DI COPERTINA E IN QUELLE ALL’INTERNO I LAVORATORI DELLA FIERA)

Terze dosi e sorrisi

E ci sono le donne e gli uomini liberi delle terze dosi. Hanno salvato la loro comunità e si sono salvati, con l’opzione di una saggezza solidale. Potevano mai mancare? Procedono tra i sorrisi oculari, sopra la mascherina, delle ragazze e dei ragazzi della Fiera. Sono descrizioni da ‘Cuore’ che fanno arrabbiare i no vax? Pazienza. Ma questo mondo migliore va raccontato. Va raccontata la signora anziana che procede, sorretta dai figli, verso il corridoio della prenotazione. Va raccontata la ragazza che spiega al telefono: “Sono qui perché è un dovere e devi venire anche tu” e poi torna al libro che sta leggendo. Vanno raccontati gli sguardi che si posano sulle immagini, appese alla parete, di Igor Petyx, semplicemente un grande fotografo-cronista dei tempi. Igor ha fissato i giorni pandemici che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Chi incrocia le sue opere assume l’espressione di chi sta scrutando dentro un abisso, messo a fuoco per la prima volta. Va raccontata la pazienza di chi indirizza, di chi chiarisce, di chi soccorre, in questo paese delle api industriose che è l’hub vaccinale di Palermo.

E adesso tocca ai più piccoli

Nel frattempo, si comincia a lavorare per attrezzare il padiglione 20 A per la marea di bambini dai cinque agli undici anni che presto, forse già dal 16 dicembre, potranno vaccinarsi a Palermo, negli ospedali e possibilmente a scuola. E’ stato contattato un writer per addobbare il contesto. Ci saranno banchi e sedioline. Qualcuno scherza, non a insaputa dell’interessato: “Il commissario Costa è un noto comunista, speriamo che i bambini non se li mangi lui”. Qualcun altro aggiunge: “Nelle vicinanze di Santa Lucia resta un dubbio: accarne o abburro?”. Anche le piccole e leggere felicità servono per vincere una guerra.



