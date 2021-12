Omicidio nel catanese, c’è un indagato: caccia all’uomo

Le indagini sono concentrate sull'ultima relazione sentimentale della vittima, che non è quella con il papà della figlia. Chiusa da tempo.

MISTERBIANCO (CT)- Le indagini sull’omicidio di Giovanna Cantarero, 27 anni, uccisa ieri sera con diversi colpi di pistola in testa nella frazione misterbianchese di Lineri, potrebbero essere ad una svolta. I carabinieri cercano un uomo – iscritto nel registro degli indagati – che al momento è irreperibile.



L’inchiesta si è concentrata sull’ultima relazione della ventisettenne, che non è quella con il papà della figlia di 4 anni. Quel rapporto, infatti, era chiuso da tempo. Ultimamente, invece, Genny avrebbe instaurato un nuovo legame sentimentale con un altro uomo. Ed è lui il sospettato numero uno degli inquirenti. Di lui si sono perse le tracce dalle ore successive al delitto, avvenuto alle 21:30 di ieri.

È partita una vera e propria caccia all’uomo. I carabinieri fin da ieri sera hanno iniziato a interrogare parenti, amici e testimoni. Ma a fornire indizi utili è stata soprattutto la donna che era con Giovanna quando è stata assassinata, all’uscita del panificio in cui lavorava. Aspettava la mamma per un passaggio. Sull’asfalto è rimasto il corpo e il sacchetto con il pane che stava per portare a casa.

Il killer, a bordo di una moto, indossava un casco quando ha puntato la pistola alla testa della giovane mamma e ha sparato diverse volte. Tre i colpi mortali.



