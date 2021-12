Fiori per Giovanna sulla scena del crimine VIDEO

Un ragazzo ha portato un mazzo di fiori rossi e bianchi nell’angolo tra via Allende e Nobel, a Lineri. Lì sul muro del panificio dove lavorava Giovanna Cantarero, uccisa ieri sera con diversi colpi di pistola alla testa. Un gesto per dimostrare vicinanza alla famiglia, ma anche per gridare ‘basta’ a questa lunga scia di sangue. I carabinieri che indagano sull’omicidio avvenuto nella frazione di Misterbianco, alle porte di Catania, rimangono stretti nel silenzio. Ma l’obiettivo è catturare l’assassino nel più breve tempo possibile (VIDEO DI REITV)