Uccide la moglie malata con due colpi di pistola la notte di Natale

TERNI – Un medico in pensione di 80 anni ha ucciso la moglie malata con due colpi di pistola nella notte di Natale, angosciato per il repentino aggravamento delle condizioni di salute della donna.

Lo ha confessato davanti al pm dopo avere colpito a morte la donna, ex maestra, nella loro abitazione di Amelia, nel Ternano, con un’arma regolarmente detenuta. In casa, al momento dell’omicidio, c’erano anche uno dei due figli della coppia, la compagna e una badante, che hanno poi dato l’allarme



