Al via la corsa al Quirinale, Conte serra i ranghi tra i Cinquestelle

ROMA – Al via la corsa al Quirinale. Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle 15, per eleggere il presidente della Repubblica. “Siamo al lavoro per garantire la piena operatività e sicurezza del voto”, assicura Fico.

L’ex premier Conte all’assemblea dei parlamentari 5s: “Evitiamo di dare l’immagine di andare in ordine sparso e di un Movimento spaccato. Lavoriamo affinché vi sia un’unica posizione compatta del M5S”.



