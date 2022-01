Sileri: grazie al obbligo i vaccinati crescono, possibile revisione regole

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri guarda con ottimismo ai dati sulla vaccinazione e dice la sua sull’ipotesi di nuove regole in caso si registri un calo dei contagi. “Abbiamo una popolazione che è sempre più vaccinata – ha detto Sileri – e grazie anche all’obbligo degli over 50 aumenterà. C’è chi dice che aumenteranno di poco i vaccinati ma, attenzione, perché avere un raddoppio dei vaccinati sopra i 50 anni, che prima non si erano nemmeno avvicinati alla vaccinazione, significa proteggerli. Non ci dimentichiamo che non è ancora finita. Probabilmente – ha proseguito – ci stiamo portando verso la fase endemica, ma il futuro per i vaccinati sarà sicuramente più sicuro rispetto ai non vaccinati, e questo determinerà un alleggerimento progressivo di quelle che sono le eventuali restrizioni o ciò che, oggi, viviamo”.

Sileri si è occupato anche dell’ipotesi di una esenzione per l’ingresso in quelle attività commerciali per le quali sarebbe obbligatorio presentare Green pass: “La linea viene dettata da quello che è l’andamento della circolazione virale. In questo momento abbiamo un virus che, probabilmente, creerà molti meno problemi di quelli attesi, nel senso che abbiamo una variante più diffusiva ma molto meno cattiva”.

A proposito “vediamo che il Regno Unito – prosegue Sileri – ha già cominciato un calo dei casi, il che significa che hanno passato la parte più brutta” dell’ondata “e il numero dei ricoveri non è poi stato così drammatico come poteva essere atteso. E la stessa cosa accadrà anche in Italia, anzi alcuni Regioni, come la Lombardia, stanno già vedendo meno contagi: questo determinerà la necessità di una rimodulazione e, ovviamente, un adattamento delle regole con la nuova situazione”.



