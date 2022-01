Bollettino Covid in Italia, tasso di positività in leggero aumento

Tutti i numeri della pandemia mentre Centro europeo per la prevenzione delle malattie conferma il rosso scuro per il Paese

PALERMO – Sono 188.797 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 192.320. Le vittime sono invece 385 mentre ieri erano state 380.

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, sono 1.110.266. Ieri erano stati 1.181.889. Il tasso di positività è al 17%, in lieve aumento rispetto al 16,3% di ieri.

Sono 1.698, invece, i pazienti in terapia intensiva, 10 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 155. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.659, ovvero 159 in più rispetto a ieri.

Secondo il bollettino del ministero della Salute, attualmente i positivi al Covid in Italia sono 2.682.041, con un incremento di 55.451 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 9.418.256 mentre i morti sono 142.590. I dimessi e i guariti sono invece 6.593.625, con un incremento di 143.029 rispetto a ieri.

Intanto l’Italia resta tutta in rosso scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il Covid-19: è l’indicazione della mappa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Il dato arriva dopo che, la scorsa settimana, anche la Sardegna aveva abbandonato il colore rosso per passare in rosso scuro.

Si allarga ancora la quota in Europa in rosso scuro: per l’agenzia Ue hanno il massimo rischio tutta l’Europa Occidentale e Meridionale, con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte dell’Europa Centro-Orientale. Si riducono rispetto alla scorsa settimana le parti ancora in rosso in Romania, Ungheria e Polonia.

