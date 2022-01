Carini, scontro auto-moto: perde la vita un cinquantenne

CARINI (PA) – Incidente mortale a Carini, in provincia di Palermo, lungo la statale 113 davanti il centro commerciale l’Arcipelago.

L’impatto, avvenuto intorno alle 14, ha visto coinvolte una moto di grossa cilindrata e un’automobile. Ad avere la peggio è stato il cinquantenne Giacomo Motisi che era alla guida della moto e ha perso la vita durante il trasporto in ospedale.

Sul logo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale di Carini.

Dalle prime indagini sembra che Motisi avrebbe sorpassato una Renault guidata da un uomo che avrebbe svoltato per entrare in un parcheggio. La manovra avrebbe fatto perdere l’equilibrio al motociclista, che a sua volta si sarebbe schiantato contro la Fiat 600. Lo scontro è stato molto violento, tanto da non lasciare scampo al motociclista originario di Palermo.

Il personale del 118 si è messo in viaggio con l’ambulanza per portare il cinquantenne al pronto soccorso ma il suo cuore ha smesso di battere proprio durante la corsa verso l’ospedale.



