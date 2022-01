Bollettino sul Covid in Italia, calano ingressi in intensive e ricoveri

PALERMO – Mentre la curva dei contagi inizia a flettere leggermente, calano gli ingressi in intensive e i ricoveri. Sono questi alcuni dei dati che emergono dal bollettino giornaliero sulla pandemia in Italia.

I nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono 167.206. Ieri erano stati 186.740. Le vittime sono invece 426, mentre ieri erano state 469.

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore sono 1.097.287. Ieri erano stati 1.397.245. Il tasso di positività è al 15,2%, in aumento rispetto al 13,4% di ieri. Sono 1.665 le terapie intensive, 29 meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 123. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 20.001, ovvero 26 in meno rispetto a ieri.

Mentre calano ingressi in intensive e ricoveri, i soggetti che hanno contratto il Coronavirus, sono 10.383.561. Gli attualmente positivi sono 2.716.581, in aumento di 27.319 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 144.770. I dimessi e i guariti sono invece 7.522.210 con un incremento di 139.421 rispetto a ieri.

