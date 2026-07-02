 "A Gela risonanza solo a pagamento", Odissea per una paziente
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“A Gela risonanza solo a pagamento”, lo sfogo del marito di una paziente

Risonanza magnetica
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Il caso di una signora che soffre per gravi dolori alla schiena
SANITA'
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GELA – Una risonanza magnetica, a Gela (Caltanissetta), per una donna che da due giorni soffre per gravi dolori alla schiena, “solo con un medico privato e pagando”. E’ il marito a raccontare la vicenda. “Ho contattato il sistema di prenotazione per l’ospedale “Vittorio Emanuele” ma mi è stato detto che per una risonanza magnetica non c’erano date. Non appena ho chiesto di verificare la disponibilità di un privato, subito è stato fissato l’esame, già per la prossima settimana”.

Sulle liste d’attesa sempre più lunghe il management di Asp Caltanissetta ha riferito che è in corso il lavoro per ridurle.  “Una vergogna – dice ancora il marito della paziente gelese – la sanità pubblica funziona solo se paghi. E chi non può permetterselo? Chi ha problemi economici, cosa fa? Resta a casa a soffrire?”. 

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