Il caso di una signora che soffre per gravi dolori alla schiena

GELA – Una risonanza magnetica, a Gela (Caltanissetta), per una donna che da due giorni soffre per gravi dolori alla schiena, “solo con un medico privato e pagando”. E’ il marito a raccontare la vicenda. “Ho contattato il sistema di prenotazione per l’ospedale “Vittorio Emanuele” ma mi è stato detto che per una risonanza magnetica non c’erano date. Non appena ho chiesto di verificare la disponibilità di un privato, subito è stato fissato l’esame, già per la prossima settimana”.

Sulle liste d’attesa sempre più lunghe il management di Asp Caltanissetta ha riferito che è in corso il lavoro per ridurle. “Una vergogna – dice ancora il marito della paziente gelese – la sanità pubblica funziona solo se paghi. E chi non può permetterselo? Chi ha problemi economici, cosa fa? Resta a casa a soffrire?”.