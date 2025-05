Quattro gli episodi denunciati da altrettante donne

Il medico Giovanni Sgroi è stato arrestato dai carabinieri di Milano. È accusato di avere abusato sessualmente di quattro pazienti di età compresa fra 24 e 44 anni. Sgroi, 70 anni, è anche sindaco di Rivolta D’Adda in provincia di Cremona. Di professione fa il gastroenterologo al centro medico di Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano.

Qui sarebbero avvenute le violenze durante le visite. In particolare nel corso di ecografie addominali. Le violenze sarebbe state spacciate per manovre mediche. Secondo la ricostruzione della Procura, Sgroi avrebbe detto alla sua segretaria di “fare uno sconto” alle pazienti abusate. Già nel 2010 Sgroi era stato denunciato per episodi simili e l’inchiesta fu archiviata.