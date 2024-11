La stessa ragazzina ha chiamato il 112 per raccontare cosa aveva fatto

ROMA – Accoltella il compagno di classe nel cortile della scuola perché la settimana scorsa avrebbe fatto la spia raccontando all’insegnante che lei aveva copiato un compito.

Questa mattina, lunedì 4 novembre, alle 8.15 una ragazzina di 12 anni, che frequenta la scuola media Vivaldi in via Giovanni Prati, a Santa Maria delle Mole, alle porte di Roma, si è avventata con un coltello da cucina contro il coetaneo colpendolo più volte, per fortuna non in profondità, a un braccio e a una mano.

La chiamata in lacrime al 112

Il ragazzo ha tentato di difendersi dai colpi ed è rimasto ferito in modo non grave, anche se ha perso sangue. A dare l’allarme è stata proprio quest’ultima che ha telefonato al 112 con il suo smartphone raccontando in lacrime quello che aveva fatto.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri con diverse pattuglie è un’ambulanza che ha trasportato il 12 anni all’ospedale Bambino Gesù di Roma in codice giallo. È stato ricoverato in osservazione a scopo precauzionale ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita. La minorenne è stata invece accompagnata in caserma per accertamenti: non è imputabile.

Indagini sul movente

Tuttavia i carabinieri, che hanno sentito i genitori e gli insegnanti, invieranno un rapporto alla procura dei minorenni di Roma che deciderà se chiedere ulteriori misure nei confronti della ragazzina. Si indaga su cosa è successo la settimana scorsa in classe per capire se la versione fornita dalla 12enne sia reale o meno. Anche la vittima potrebbe essere sentita nei prossimi giorni in audizione protetta.

