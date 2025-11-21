Accusato di un omicidio a Partinico: muore in cella al Pagliarelli

Nazzareno Raffaele Monte era in carcere per il delitto di Leonardo Lauriano

PALERMO – È morto questa mattina, all’età di 78 anni, Nazzareno Raffaele Monte, il barista di Partinico detenuto dal 2022 nel carcere palermitano del Pagliarelli perché ritenuto colpevole dell’omicidio di Leonardo Lauriano, commesso il 5 novembre del 2021. E’ stato trovato privo di vita nella sua cella da agenti di polizia penitenziaria durante il giro di controllo. Subito sono scattati i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

“Morte per cause naturali”

Secondo quanto riferito dal medico legale intervenuto per la prima ispezione cadaverica, sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. La morte sarebbe dovuta a cause naturali, molto probabilmente per un arresto cardiocircolatorio provocato da un infarto. Nonostante ciò, come previsto in questi casi, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma per fugare ogni dubbio e ricostruire con precisione le ultime ore di vita del detenuto.

Monte si trovava in carcere dopo aver affrontato tutte e tre i gradi di giudizio come unico imputato per l’omicidio dell’ottantottenne Leonardo Lauriano, ucciso con 63 coltellate nel garage della sua abitazione di via Marconi, a Partinico.