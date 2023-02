Aci Sant’Antonio, Antonio Scuderi è candidato sindaco

La sua dichiarazione: “È una scelta di cuore e di passione”

ACI SANT’ANTONIO. Antonio Scuderi scende in campo e ufficializza la propria candidatura a sindaco di Aci Sant’Antonio. Assessore della giunta uscente, Scuderi, 35 anni, sposato con Marianna e padre di Giovanni e Isabella, è laureato al Conservatorio “V. Bellini” di Caltanissetta e insegna musica alla scuola secondaria di primo grado. Nonostante la giovane età, vanta un’esperienza politica quindicennale. Nel 2008, a 21 anni, viene eletto consigliere comunale di Aci S. Antonio, risultando il più giovane del civico consesso e distinguendosi sin da subito per passione e dedizione. Inizia a dedicarsi al sociale e intraprende l’attività sindacale. Entra nella direzione provinciale sindacale.

Cinque anni dopo, nel 2013, viene rieletto, risultando tra i più votati. Diventa presidente del Consiglio comunale, il più giovane nella storia del Comune di Aci Sant’Antonio. Nel 2018, al suo terzo mandato consecutivo, riesce ad ottenere 497 consensi, risultando il candidato più votato. Ricopre il ruolo di assessore del Comune di Aci Sant’Antonio, con deleghe a Lavori Pubblici, Servizi Sociali, Politiche del Lavoro, Spettacolo e Turismo, Sviluppo economico, Commercio e Suap. Negli anni si è battuto sui temi della raccolta differenziata, degli spazi verdi, delle piste ciclabili, della scuola e della tutela dei bambini, ai quali vanno garantiti ambienti sani e spazi idonei, ove poter crescere serenamente, consolidando ideali forti quali: giustizia, verità e lealtà.

“La mia è una scelta di cuore e di passione – spiega Antonio Scuderi – Sentimenti che in questi anni non ho mai lesinato alla mia città. Ci ho pensato a lungo ed ho deciso di accogliere con piacere le richieste che mi sono pervenute da tutte quelle persone che mi sono state vicine nel mio percorso politico. La dedizione che ho messo in questi anni – prosegue – è sotto gli occhi di tutti e adesso sono pronto a mettermi ancora in gioco per la mia città. Metto a disposizione la mia candidatura e chiedo a tutti i cittadini che si vogliono spendere attivamente per Aci Sant’Antonio di unirsi. Mettiamo in campo un progetto aperto a tutte le realtà civiche e le forze politiche di questa città, con l’obiettivo – conclude il candidato sindaco – di collaborare per continuare il buon lavoro svolto in questi anni”.