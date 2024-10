Concorsi in provincia di Catania, posti per diplomati e licenza media

Le domande devono essere inviate entro il 18 novembre 2024

CATANIA – Il Comune di Motta Sant’Anastasia e altri enti locali della provincia di Catania hanno indetto nuovi concorsi pubblici per aggiornare gli elenchi di idonei, dai quali si attingerà per future assunzioni a tempo determinato o indeterminato nella pubblica amministrazione. Le selezioni riguardano diplomati, laureati e chi ha conseguito la licenza media.

Concorsi Catania: posizioni aperte e requisiti

Le figure professionali richieste includono funzionari amministrativi, contabili, tecnici, di vigilanza e istruttori, per i quali è necessario possedere il titolo di studio specifico indicato nel bando. Sono richiesti anche requisiti generali, come l’assenza di condanne penali e la conoscenza di strumenti informatici. Per tutte le posizioni è obbligatoria la patente di guida di categoria B.

Modalità di selezione

La selezione prevede una prova scritta, finalizzata a valutare le competenze professionali e la conoscenza della lingua inglese (livello B1). La prova potrà essere svolta in presenza o da remoto. Il superamento del punteggio minimo di 21/30 garantirà l’inserimento nella lista degli idonei. Potrebbero seguire ulteriori colloqui prima dell’assunzione.

Scadenze e calendario delle prove

Le domande devono essere presentate entro il 18 novembre 2024, esclusivamente online attraverso il portale dedicato. È previsto il pagamento di una tassa di concorso di 10,33 euro. Gli Enti comunicheranno le fasi successive tramite il proprio sito web. Le prove scritte si svolgeranno a partire dal 10 dicembre 2024, con date specifiche per ciascun profilo professionale.

