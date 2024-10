Polizia di Stato, concorso pubblico: opportunità per i laureati

Deadline fissata al 31 ottobre 2024

Il Ministero dell’Interno ha reso noto che è alla ricerca di otto commisari tecnici biologi, attraverso concorso pubblico, per la Polizia di Stato tra i cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti.

Concorso Polizia, i requisiti pecifici per partecipare

I requisiti specifici previsti dal bando di concorso indetto dal Ministero dell’Interno per la Polizia di Stato sono:

non aver compiuto 32 anni , limite elevato a un massimo di tre anni in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. I candidati che fanno già parte della Polizia di Stato non avranno limite di età . Invece, gli appartenenti all’ Amministrazione Civile dell’Interno il limite di età è di 35 anni ;

essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichicca e attitudinali;

fisica, psichicca e attitudinali; essere in possesso del diploma di laurea in Biologia, Biotecnologie agrarie, Biotecnologie industriali o Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche ;

del diploma di ; il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di biologo;

essere iscritti all’albo dei biologi.

Quattro posti con riserva: chi ne può usufruire

I posti con riserva previsti dal concorso per entrare a far parte dei biologi della Polizia di Stato sono quattro con le seguenti specificità:

un posto è riservato al personale della Polizia di Stato , in possesso di uno dei diplomi di laurea sopra elencati, che sia appartenente al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o al ruolo direttivo tecnico ;

un posto è riservato al personale della Polizia di Stato, appartenente a qualsiasi ruolo, che abbia un'anzianita di servizio di cinque anni o più e in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti;

è riservato , , che abbia un’anzianita di servizio di cinque anni o più e in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti; due posti sono riservati al coniuge e ai figli, o ai parenti in linea collaterale di secondo grado del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.

Gli altri candidati potranno accedere ai quattro posti con riserva nel caso in cui non dovessero essere coperti per mancanza di vincitori. In tal caso si seguirà l’ordine della graduatoria finale di merito.

Entro quando e dove è possibile inviare la propria candidatura

La deadline per inviare la propria candidatura sarà il 31 ottobre 2024 attraverso il Portale concorsi della Polizia di Stato o attraverso il Portale unico del reclutamento, InPA.

