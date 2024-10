Oroscopo del giorno: mercoledì 23 ottobre 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 23 ottobre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 23 ottobre 2024

♈ Ariete – 23 ottobre 2024

Sei ancora teso come una corda di violino, ma tranquillo: oggi la Luna in opposizione ti darà l’opportunità di litigare con chiunque ti stia simpatico. Coraggioso sì, ma cerca di non rovinarti la giornata solo perché qualcuno non ti segue a bacchetta. Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Tiratilla cchiù forti e mettiti a abballari, ca accussì forsi ti scordi i problemi.”

“U jornu è chiddu ca è: o ti pighi n’ cafè e vai avanti, o ci voli pazienza e na bedda virata.”

♉ Toro – 23 ottobre 2024

L’amore non è proprio in cima alla lista oggi. Sembra che Venere abbia deciso di mettere i bastoni fra le ruote, quindi preparati a qualche scenata. Cerca di essere spontaneo, ma senza esagerare: non tutti apprezzano le tue sorprese. Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Un ci pinzari troppu, pigghiati ‘na granita e rifletti comu fari.”

“A voti pariti ca ti piaci comu ‘u surci sutta u mulinu: sempri aspettari e mai agiri.”

♊ Gemelli – 23 ottobre 2024

Brillanti, luminosi, pronti a conquistare il mondo (o almeno il bar sotto casa). Giove è dalla tua, quindi approfittane e dai vita a quel progetto che hai in mente, anche se sembra un po’ folle. Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nasci tunnu nun po’ moriri quadratu, ma tu c’avissi a pruvari lo stissu.”

“Sta jornata pare fatta apposta ppi tia: aprofittatini e faciti valiri.”

♋ Cancro – 23 ottobre 2024

Sensibilità a mille. Hai Marte dalla tua parte, quindi sarai pronto a lottare per quello che vuoi, anche se si tratta solo di ottenere l’ultima brioche alla crema al bar. Goditi i momenti dolci, ma evita drammi inutili. Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “‘N jornu senza ‘na liticata è ‘na festa mancata.”

“Chianciti tutti i cosi oggi, ma attenti ca sulu certi sanno coccolari comu si devi.”

♌ Leone – 23 ottobre 2024

Oggi sei convinto di essere il re, ma occhio a non voler rubare la scena a tutti. Non tutti sono pronti a tollerare la tua luce brillante (e abbagliante). Meglio non strafare e godersi i complimenti, che arriveranno comunque. Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Troppu suli acceca, e ‘na vota ca ‘sta chiovu ni pigghiamu puru noi.”

“S’avvicina ‘u tempu di fari festa, ma occhiu a non sfurzari troppu ‘i cosi.”

♍ Vergine – 23 ottobre 2024

Finalmente respiri dopo giorni di caos. Sembra che il mondo abbia deciso di darti tregua, almeno per oggi. Lascia andare le preoccupazioni e prova a non analizzare ogni singola conversazione: non sempre c’è un secondo fine. Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti fari ‘nfuddari; pigghiatilla cù calma e faciti ‘na bella risata.”

“Na vota ca ti pigghi ‘na pausa, ti pari ca l’universu si fermi: magari ci rinesci a sistimari tutto.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 23 ottobre 2024

♎ Bilancia – 23 ottobre 2024

Indeciso? Oggi più del solito. Le stelle consigliano di trovare un equilibrio (ancora?) e di non affrettarti a prendere decisioni importanti. Sii diplomatico, anche se la tentazione di fare l’opposto è forte. Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Canta ca ti passa, ma sta attenti a un ciurlu di troppu.”

“Pari chiù ‘nu bilancinu ca ‘na bilancia: minimi movimenti e maximum confusioni.”

♏ Scorpione – 23 ottobre 2024

Il tuo ottimismo spiazza tutti, ma attenzione a non sfidare troppo la fortuna. Non puoi pensare di vincere sempre solo perché sei Scorpione, anche se tutti pensano che tu abbia i superpoteri. Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Fai cu sapi, e pigghiatilla curcata.”

“Oggi pari ca hai ‘na scintilla ca acchiana, ma attenti ca si sprizza tutto poi ci voli a suffia.”

♐ Sagittario – 23 ottobre 2024

Oggi va tutto di fretta, e tu non hai tempo da perdere. Ma stai attento a non correre troppo e a fare danni; alla fine, nessuno ama le decisioni prese di corsa. Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Calma e pacenzia, ca cu ‘a troppa furia si sciddica.”

“Tiriti addritta, ca ti pari ca corri, ma si fermati a guardari ‘nta li parti.”

♑ Capricorno – 23 ottobre 2024

Impegnato come sempre, ma lo stress potrebbe giocarti brutti scherzi. Lascia un po’ di spazio anche al cuore, perché a forza di organizzare tutto rischi di dimenticare di vivere. Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti fari struppiari di ‘i pinseri, ‘a vita è troppu curta.”

“Quannu pigghi a testa e ti misi a fari tutti cosi, finisci ca non sapi mancu chi è ‘n’alba o un tramonto.”

♒ Acquario – 23 ottobre 2024

La tua indipendenza sarà la chiave del successo, ma cerca di non essere troppo distaccato. Ogni tanto, ricordati che ci sono anche gli altri. Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Faciti lu vostru, ma non vi scurdati ‘e li facci.”

“C’è ‘na vogghia ‘e sintiri tuttu diversu, ma ricordati chiù i sacciu chiù c’affoghi.”

♓ Pesci – 23 ottobre 2024

Le relazioni sono al top, ma attenzione a non perderti in dettagli inutili. A volte, le cose semplici sono le più belle. Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “‘N’arriminiari troppu, ca puru ‘u pisci voli ‘na rizzetta.”

“Oggi pari ca ti godi ‘a situazioni: lassala comu è e scappa avanti senza riflittiri troppu.”

Classifica di mercoledì 23 ottobre 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Gemelli

2 – Cancro

3 – Pesci

4 – Leone

5- Vergine

6 – Scorpione

7 – Acquario

8 – Ariete

9 – Bilancia

10 – Capricorno

11 – Toro

12 – Sagittario

