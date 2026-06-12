Acireale, il Comune si muove per il futuro del calcio: incontro con la Lnd

ACIREALE – Dopo la retrocessione in Eccellenza che ha segnato il difficile epilogo della stagione sportiva granata, l’amministrazione comunale si è attivata per individuare una soluzione in grado di garantire un futuro adeguato alla rappresentanza calcistica della città.
Il sindaco Roberto Barbagallo ha avviato una serie di interlocuzioni istituzionali con l’obiettivo di restituire ad Acireale il ruolo che storicamente le appartiene nel panorama calcistico siciliano. Tra i primi passaggi compiuti figura il confronto con la Federazione italiana gioco calcio.
Su delega del primo cittadino, il consigliere comunale Alfio Messina ha incontrato ieri a Caltanissetta il presidente regionale della Lega Nazionale Dilettanti, Sandro Morgana. Nel corso del colloquio, il numero uno della Lnd Sicilia avrebbe manifestato piena disponibilità nei confronti di un percorso volto a restituire alla piazza acese la dignità sportiva che la sua tradizione merita.
L’azione dell’amministrazione comunale proseguirà nelle prossime settimane su più fronti. I tempi per programmare la nuova stagione sono infatti particolarmente stretti e la città attende risposte concrete dopo una stagione conclusa con la perdita della categoria.
L’obiettivo dichiarato resta quello di costruire le condizioni per un rilancio del calcio ad Acireale, nel rispetto della storia sportiva di una piazza che in passato ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel calcio siciliano.