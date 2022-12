Carcere Acireale, appiccato incendio: cinque agenti intossicati

Due detenuti avrebbero dato fuoco al contenuto della propria stanza. Da lì sarebbe partito il rogo.

ISTITUTO PENALE PER MINORENNI

ACIREALE – Due detenuti dell’Istituto penale per minorenni di Acireale, nel Catanese, avrebbero dato fuoco al contenuto della loro cella, lo scorso venerdì. A renderlo noto è Calogero Navarra, segretario nazionale per la Sicilia del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe, il più rappresentativo della categoria. “Venerdì, poco prima della mezzanotte, due detenuti con presunti problemi psichiatrici hanno dato fuoco alle suppellettili della cella – racconta Navarra – In pochi minuti il denso fumo ha invaso l’intera sezione detentiva, dove erano presenti altri 18 detenuti“.

I poliziotti avrebbero aperto a quel punto tutte le celle e portato tutti nel cortile, mettendoli in sicurezza. Secondo il racconto di Navarra, “cinque agenti sono stati portati poi al pronto soccorso dell’ospedale locale per le intossicazioni, ma fortunatamente sono stati tutti dimessi”.

Il sindacalista denuncia che “quella vissuta è stata l’ennesima tragedia sfiorata a causa della scellerata gestione di soggetti con problematiche di carattere psichiatrico”, che avrebbero bisogno di strutture diverse dagli istituti penitenziari come quello di Acireale. Per il Sappe, “le criticità e le problematiche rendono sempre più difficoltoso lavorare nella prima linea delle sezioni delle detentive delle carceri, per adulti e minori”, afferma il segretario generale Donato Capece.

“Mi riferisco – aggiunge Capece – alla necessità di nuove assunzioni nel corpo di polizia penitenziaria, corsi di formazione e aggiornamento professionale, nuovi strumenti di operatività come il taser, kit anti aggressioni, guanti antitaglio, telecamere portatili, promessi da mesi dai vertici ministeriali ma di cui non c’è traccia alcuna in periferia”.