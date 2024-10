Addio a Valentina, stroncata da un malore sotto la doccia

Giocava nel campionato di volley di serie C

LECCE – Lutto nel mondo dello sport. È morta Valentina Sergi, 33 anni, giocatrice della Astra Volley di Presicce-Acquarica, squadra del campionato femminile di serie C. A stroncarla un malore mentre faceva la doccia.

Era nella sua casa di Torre San Giovanni, in provincia di Lecce, insieme al compagno con cui gestiva una gelateria nella marina di Ugento, in Puglia. Un infarto fulminante non le ha dato scampo.

Il compagno ha chiamato i soccorsi. Gli operatori sanitari sono arrivati in pochissimo tempo ma i tentativi di rianimarla sono stati vani.

“La squadra si stringe intorno alla famiglia e agli amici nel ricordare Valentina: “Era difficile non volerti bene. Bella, solare… il tuo sorriso era contagioso..e vogliamo ricordarti così. Ci mancherai! Ciao Vale”.