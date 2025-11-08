Adrano, investe due ragazzini in bici e scappa: denunciato

Un 61enne è stato deferito per omissione di soccorso e lesioni personali

ADRANO (CATANIA) – Ha investito due minorenni in bicicletta e poi si è dato alla fuga, lasciandoli feriti sull’asfalto. I carabinieri della Stazione di Adrano hanno denunciato un 61enne del posto per omissione di soccorso e lesioni personali dopo un incidente avvenuto lo scorso 26 settembre.

L’auto in contromano

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, alla guida di una piccola utilitaria, avrebbe imboccato via La Piana contromano, fino all’intersezione con via Nazza, dove ha travolto i due giovani ciclisti. Dopo un breve momento di esitazione, l’automobilista si sarebbe allontanato, senza prestare alcun aiuto ai feriti.

I due ragazzini, soccorsi dai genitori accorsi sul posto, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania. Entrambi sono stati dimessi con una prognosi di oltre venti giorni per le lesioni riportate.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri si sono concentrate sulla ricerca del pirata della strada. Attraverso testimonianze e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, i militari sono riusciti a risalire al responsabile. Le immagini hanno immortalato l’auto coinvolta nell’incidente, permettendo di identificare il conducente.