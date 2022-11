Aeroporti, ottobre da record per Catania e Comiso

In crescita i passeggeri in transito negli scali della Sicilia orientale: a Fontanarossa sfiorato il milione di persone in un mese

1' DI LETTURA

CATANIA – Ancora in crescita i passeggeri degli aeroporti di Catania e di Comiso: dopo le performance registrate dal sistema aeroportuale Hub del Mediterraneo nel quadrimestre estivo giugno-settembre 2022, periodo che ha visto i due scali consolidare e addirittura superare il numero di transiti rispetto al 2019, anno pre pandemia, anche ottobre fa registrare numeri eccellenti.

I numeri

Nello specifico, l’aeroporto di Catania ha visto transitare nel mese appena concluso 993.573 passeggeri, contro i 919.076 del 2019, con una crescita del 8,1 per cento, record assoluto per quel che riguarda lo scalo etneo. Nello stesso mese, l’aeroporto di Comiso ha registrato 31.150 passeggeri rispetto ai 26.671 del 2019, con una crescita di ben il 16,79 per cento.

“Centralità degli aeroporti”

“I risultati registrati dal sistema aeroportuale della Sicilia orientale non possono non soddisfarci” – dichiarano la presidente e l’amministratore delegato della Società di gestione dell’Aeroporto di Catania, Giovanna Candura e Nico Torrisi. “Nonostante la crisi economica in atto, che in tutto il Paese ha visto contrarre i voli da parte di alcune compagnie aeree, i nostri aeroporti continuano a crescere e in maniera costante. A Catania, addirittura, abbiamo sfiorato anche per il mese di ottobre il milione di transiti, grazie anche al clima mite che ha di fatto allungato l’estate. Un segno della centralità dei nostri aeroporti per quel che riguarda la mobilità di buona parte dei siciliani e l’attrattività del nostro territorio e uno stimolo ulteriore ad accelerare il miglioramento della qualità dei servizi”.