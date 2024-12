Agrigento capitale italiana della Cultura 2025: ecco la ‘campagna’

Inaugurati la brand identity e la campagna di comunicazione

AGRIGENTO – Sono stati presentati questa mattina nella sede del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento la nuova brand identity e la campagna di comunicazione che promuoverà Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

Presenti, tra gli altri, il direttore del Parco Archeologico Roberto Sciarratta, l’assessore alla Cultura del Comune di Agrigento Costantino Ciulla, il direttore della Fondazione Agrigento 2025 Roberto Albergoni, il presidente della Fondazione Giacomo Minio, il presidente della Fondazione Teatro Pirandello Alessandro Patti, il direttore dei Beni culturali ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Agrigento don Giuseppe Pontillo.

“Lasciati abbracciarti dalla cultura” è il messaggio che campeggia già da alcuni giorni sulle testate giornalistiche nazionali e in luoghi di grande ritrovo turistico come le stazioni ferroviarie di Milano e Roma, insieme ad un video promozionale che è già andato in onda sui principali canali televisivi nazionali.

La campagna è stata realizzata dalle società Qubit Italy e Carmi e Ubertis Milano, aggiudicatari di un bando pubblicato nei mesi scorsi dal Parco Archeologico. Presenti, in videocollegamento alla conferenza, Luca Morvilli, Ceo della Qubit Italy e Daria Carmi, project manager della Carmi e Ubertis Milano.

Le risorse, necessarie non solo per la realizzazione del piano ma anche per lo svolgimento già nei mesi scorsi di iniziative culturali per la promozione del territorio, sono state fortemente volute dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per dare la giusta visibilità ad Agrigento in ambito nazionale e internazionale.

“Abbiamo voluto fortemente che questa campagna potesse colmare anche alcuni ritardi che si sono registrati, nella consapevolezza della necessità di promozione del territorio e della destinazione Agrigento – ha spiegato Sciarratta -. In tal senso non possiamo che ringraziare la Regione Siciliana e il presidente Schifani per aver voluto sostenere questo percorso che possa lanciare questa terra anche per il futuro”.

“Capitale italiana della cultura è un’opportunità per la collettività di una provincia che ha bisogno di rilancio e riscatto. – ha spiegato Ciulla – Siamo pronti ad accogliere i turisti, non solo nell’anno delle celebrazioni, ma dobbiamo anche guardare al futuro”.

“Solo un tappo di spumante separa la città di Agrigento dall’avvento dell’anno come ‘Capitale italiana della Cultura 2025’ – ha detto invece il sindaco di Agrigento, Franco Micciché – Sarà un anno intenso di iniziative, avvenimenti, e tante occasioni di valorizzazione e promozione del nostro inestimabile patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale. Agrigento sarà punta del compasso dell’attenzione nazionale e internazionale”.

Durante la conferenza stampa i rappresentanti della Fondazione Agrigento 2025 hanno annunciato la data di presentazione del programma ufficiale, che sarà illustrato a Roma il prossimo 14 gennaio alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Durante l’incontro di oggi sono stati anticipati alcuni appuntamenti, come importanti collaborazioni con il Museo Egizio e i Musei Vaticani, cui si aggiungeranno spettacoli e attività culturali. Fervono intanto i preparativi per il 18 gennaio, quando ad Agrigento è atteso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tutto guardando al futuro della città. Sono state inoltre illustrate tutte le iniziative già svolte negli scorsi mesi finanziate sempre dalla Regione Siciliana come promozione di “Agrigento Capitale della Cultura 2025”. Tra queste l’importante mostra “Da Girgenti a Monaco, da Monaco ad Agrigento”, che ha riportato in città i crateri della collezione Panitteri. A queste si aggiungono una serie di rassegne culturali che hanno coinvolto centinaia di cittadini in questi mesi.

“Agrigento – ha detto Albergoni – dovrà diventare un laboratorio fisico e di opere per lasciare dopo il 2025 una città più interessante, che abbia beneficiato anche della comunicazione positiva, vedendo il contributo di tutti i cittadini: tutti i processi culturali sono politici, fuori dalla dimensione partitica, ma che possano generare un’accelerazione sul sentimento di cittadinanza”.

Un appello alla collaborazione a sostegno del progetto arriva anche dal presidente Minio. “Siamo qui oggi per dare anche un messaggio rassicurante sul fatto che Agrigento è pronta ad essere Capitale Cultura per il 2025. E’ riduttivo pensare che altre Capitali non abbiano nel tempo affrontato difficoltà organizzative. Posso ribadire che la macchina è avviata ed operativa”.